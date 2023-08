Manipur Violence: आज दफनाए जाएंगे कुकी-जो समुदाय के 35 लोगों के शव, HC ने दिया यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

हाईकोर्ट का निर्देश

मणिपुर हाईकोर्ट ने जिस जगह कुकी-जो समुदाय के 35 लोगों के शवों को सामूहिक रूप से दफनाया जाना है, वहां पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और पीड़ित पक्षों को मामले के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया।



Manipur High Court directs status quo ante to be maintained at the proposed site where a mass burial of Kuki-Zo community members was to take place. The Court further directs Central, State govt and aggrieved parties to make an effort for an amicable settlement to the matter pic.twitter.com/8EoCemVbRB