समुद्र में डूबने से आठ छात्रों की मौत: अगले दिन कोचिंग पर ताला; पुणे में बिना मंजूरी कैसे चल रही थी अकादमी?

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रायगढ़ जिले के दिवेआगर समुद्र तट पर बृहस्पतिवार को विनर्स एकेडमी का समूह पिकनिक मनाने गया था। इस समूह में 25 लड़के, 17 लड़कियां और छह शिक्षक समेत कुल 48 लोग शामिल थे। दोपहर करीब तीन बजे कुछ छात्र समुद्र में उतर गए, लेकिन वे पानी की गहराई और तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा सके। इसके बाद आठ छात्र समुद्र में बह गए और उनकी डूबने से मौत हो गई।शिक्षकों के शोर मचाने के बाद स्थानीय जलक्रीड़ा क्लब के कर्मचारियों और मछुआरों ने बचाव अभियान शुरू किया। रायगढ़ पुलिस के मुताबिक, अभियान के दौरान आठों छात्रों के शव बरामद कर लिए गए। शाम पांच बजे तक सभी शव मिल चुके थे। मृतकों की उम्र 16 वर्ष थी। उनकी पहचान राजवीर वाहिले, सोहम भंडवलकर, कौस्तुभ दौंड, यश वानखेड़े, कैवल्य वासंकर, तन्मय वाहिले, सुमित अहिरे और प्रणव बंसोडे के रूप में हुई।नगर परिषद के आदेश में कहा गया कि रिकॉर्ड की जांच में विनर्स एकेडमी के नाम से कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी लाइसेंस नहीं मिला। ऐसे में प्रथम दृष्टया संस्थान आवश्यक अनुमति के बिना चलता पाया गया। आदेश में महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई करने को कहा गया। अधिकारियों को परिसर तत्काल सील करने, पंचनामा तैयार करने, तस्वीरें लेने और संबंधित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।आठों छात्रों के शव शुक्रवार सुबह आलंदी लाए गए। छात्रों की मौत की खबर से पूरे इलाके में शोक और सदमे का माहौल बन गया। स्थानीय लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जुटे। मृतकों के सम्मान में आलंदी में बंद भी रखा गया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में कोचिंग संस्थान के खिलाफ लाइसेंस न होने के आधार पर कार्रवाई का जिक्र है, लेकिन हादसे के लिए संस्थान की किसी अन्य जिम्मेदारी को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है।