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समुद्र में डूबने से आठ छात्रों की मौत: अगले दिन कोचिंग पर ताला; पुणे में बिना मंजूरी कैसे चल रही थी अकादमी?

Fri, 02 Oct 2026 04:29 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, पुणे।
पीटीआई, पुणे। Published by: राकेश कुमार Updated Fri, 02 Oct 2026 04:29 PM IST
सार

महाराष्ट्र के आलंदी में नगर परिषद ने जरूरी लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना चल रही विनर्स एकेडमी को सील कर दिया। यह कार्रवाई रायगढ़ के दिवेआगर समुद्र तट पर आठ छात्रों की डूबने से मौत के एक दिन बाद हुई। सभी मृतक 16 वर्ष के थे और एकेडमी के समूह के साथ पिकनिक मनाने गए थे। हादसे के बाद आलंदी में शोक छाया रहा और मृत छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए बंद रखा गया।
 

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Alandi Coaching Institute Sealed After Eight Students Drown at Diveagar Beach
महाराष्ट्र में बड़ा हादसा - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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महाराष्ट्र के पुणे जिले के आलंदी में आठ छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत के एक दिन बाद नगर परिषद ने विनर्स एकेडमी को सील कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, कोचिंग संस्थान जरूरी अनापत्ति प्रमाणपत्र और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनिवार्य लाइसेंस के बिना चल रहा था। नगर परिषद ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।
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समुद्र में डूबने की घटना कब और कैसे हुई?
रायगढ़ जिले के दिवेआगर समुद्र तट पर बृहस्पतिवार को विनर्स एकेडमी का समूह पिकनिक मनाने गया था। इस समूह में 25 लड़के, 17 लड़कियां और छह शिक्षक समेत कुल 48 लोग शामिल थे। दोपहर करीब तीन बजे कुछ छात्र समुद्र में उतर गए, लेकिन वे पानी की गहराई और तेज बहाव का अंदाजा नहीं लगा सके। इसके बाद आठ छात्र समुद्र में बह गए और उनकी डूबने से मौत हो गई।
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छात्रों को बचाने के लिए क्या प्रयास किए गए?
शिक्षकों के शोर मचाने के बाद स्थानीय जलक्रीड़ा क्लब के कर्मचारियों और मछुआरों ने बचाव अभियान शुरू किया। रायगढ़ पुलिस के मुताबिक, अभियान के दौरान आठों छात्रों के शव बरामद कर लिए गए। शाम पांच बजे तक सभी शव मिल चुके थे। मृतकों की उम्र 16 वर्ष थी। उनकी पहचान राजवीर वाहिले, सोहम भंडवलकर, कौस्तुभ दौंड, यश वानखेड़े, कैवल्य वासंकर, तन्मय वाहिले, सुमित अहिरे और प्रणव बंसोडे के रूप में हुई।
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यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: पिकनिक मनाने गए 8 छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत; पुणे की कोचिंग से आए थे, सभी के शव मिले


नगर परिषद ने कोचिंग को सील करने का क्या आधार बताया?
नगर परिषद के आदेश में कहा गया कि रिकॉर्ड की जांच में विनर्स एकेडमी के नाम से कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी लाइसेंस नहीं मिला। ऐसे में प्रथम दृष्टया संस्थान आवश्यक अनुमति के बिना चलता पाया गया। आदेश में महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई करने को कहा गया। अधिकारियों को परिसर तत्काल सील करने, पंचनामा तैयार करने, तस्वीरें लेने और संबंधित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।

हादसे के बाद आलंदी में क्या माहौल है?
आठों छात्रों के शव शुक्रवार सुबह आलंदी लाए गए। छात्रों की मौत की खबर से पूरे इलाके में शोक और सदमे का माहौल बन गया। स्थानीय लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए जुटे। मृतकों के सम्मान में आलंदी में बंद भी रखा गया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में कोचिंग संस्थान के खिलाफ लाइसेंस न होने के आधार पर कार्रवाई का जिक्र है, लेकिन हादसे के लिए संस्थान की किसी अन्य जिम्मेदारी को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है।
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