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सीजेपी को मिला वकीलों का साथ: बोले- दमन हुआ तो बिना फीस के लड़ेंगे केस, महाराष्ट्र में प्रदर्शन से पहले एलान

Fri, 02 Oct 2026 10:11 AM IST
शिवम गर्ग पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: शिवम गर्ग Updated Fri, 02 Oct 2026 10:11 AM IST
सार

महाराष्ट्र के पालघर की वसई लॉयर्स एसोसिएशन ने सीजेपी सदस्यों को कथित दमन की स्थिति में मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात कही है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की तैयारी में हैं।

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अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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महाराष्ट्र के पालघर जिले की वसई लॉयर्स एसोसिएशन ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थन में सामने आने की बात कही है। संगठन ने कहा है कि अगर पार्टी के सदस्यों को किसी तरह के कथित दमन का सामना करना पड़ता है और उनके खिलाफ मामले दर्ज होते हैं, तो उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। एसोसिएशन के प्रवक्ता दिगंबर देसाई ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही।

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'जरूरत पड़ी तो मुफ्त में करेंगे पैरवी'
दिगंबर देसाई से पूछा गया था कि अगर सीजेपी के सदस्यों के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं तो क्या वकील उनके बचाव के लिए बिना फीस के आगे आएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनकी संस्था न्यायिक मंच पर ऐसे लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि वकील ऐसे मुद्दों पर समर्थन देने और जिन लोगों को कथित दमन का सामना करना पड़ रहा है, उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं।
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शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की तैयारी
यह बयान ऐसे समय आया है जब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन करने वाले हैं। पार्टी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की बात कर रही है। सीजेपी की ओर से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही है। पार्टी का आरोप है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ काम किया है। हालांकि, ये आरोप सीजेपी की ओर से लगाए गए हैं।
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मुंबई पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शन की अनुमति
मुंबई पुलिस ने सीजेपी को शिवाजी पार्क में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी है। इसके बावजूद पार्टी की ओर से प्रदर्शन की घोषणा की गई है। मामले को लेकर सीजेपी और पुलिस के रुख के बीच अब आगे की स्थिति पर नजर बनी हुई है।

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