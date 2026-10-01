{"_id":"6abe23960e68b210f50169ed","slug":"up-chunav-2027-sp-bsp-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी चुनाव 2027: ओवैसी का गठबंधन ऑफर, चन्द्रशेखर से नजदीकी की चर्चा! SP-BSP के सामने नया सवाल","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

यूपी चुनाव 2027: ओवैसी का गठबंधन ऑफर, चन्द्रशेखर से नजदीकी की चर्चा! SP-BSP के सामने नया सवाल

वीडियो डेस्क Published by: Published by: Pratiksha Pandey Updated Fri, 02 Oct 2026 08:41 AM IST







Link Copied



यूपी चुनाव 2027: ओवैसी का गठबंधन ऑफर, चन्द्रशेखर से नजदीकी की चर्चा! SP-BSP के सामने नया सवाल

विज्ञापन