जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले सुरक्षा कड़ी, 11 मेट्रो स्टेशन बंद

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जंतर-मंतर पर 2 अक्तूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में प्रदर्शन प्रस्तावित है। प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाते हुए जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में बैरिकेडिंग की है। आप, एसएफआई और डीवाईएफआई समेत विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं 11 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे।

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