अलर्ट: भारत में बिना अनुमति भारी धातु वाली क्रीम बेच रहा पाकिस्ताान, जहरीले रसायन के इस्तेमाल से कैसे बचें?

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केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने पाकिस्तान में बनी दो कॉस्मेटिक क्रीम को लेकर चेतावनी जारी की है। दरअसल जांच में पाया गया कि गोरे ब्यूटी क्रीम और चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम को बिना अनुमति भारत में बेचा जा रहा है। इनमें तय सीमा से ज्यादा भारी धातुएं भी पाई गई हैं। ये दोनों क्रीम सबसे ज्यादा सैलून में उपयोग होती हैं।