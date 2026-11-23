सोमवार को राज्य में चार अलग-अलग सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हुई। इनमें आठ अन्य घायल हुए। मयूरभंज जिले में सोमवार सुबह नेशनल हाईवे-220 पर दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में दो की मौत, दो गंभीर घायल। भुवनेश्वर में ओम्फेड स्क्वायर के पास एक बाइक टैक्सी चालक की ट्रक की टक्कर से मौत हुई।

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अंगुल जिले के महिधरपुर में रविवार रात कार्तिकेश्वर पूजा से लौटते समय एक महिला की वाहन की टक्कर से मौत हुई और एक अन्य गंभीर घायल। कोरापुट जिले के गुनीपाड़ा गांव के पास घने कोहरे के बीच दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक की मौत और पांच गंभीर घायल। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घने कोहरे के कारण कम दृश्यता को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है।