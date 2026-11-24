ओडिशा के पुलिस महकमे में हलचल: सरकारी क्वार्टर में मृत मिले 58 वर्षीय एसआई, मौत की वजह क्या?
पीटीआई, भुवनेश्वर। Published by: राकेश कुमार Updated Tue, 24 Nov 2026 10:36 PM IST
सार
ओडिशा के रायगढ़ा जिले में 58 वर्षीय पुलिस सब-इंस्पेक्टर बापूजी मल्लिक अपने सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले। वह पुट्टासिंग थाने में तैनात थे। उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है और मौत के कारणों की जांच कर रही है।
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विस्तार
ओडिशा के रायगढ़ा जिले में मंगलवार को एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर अपने सरकारी आवास में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले। उनकी पहचान 58 वर्षीय बापूजी मल्लिक के रूप में हुई है। वह पुट्टासिंग पुलिस थाने में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। मल्लिक मूल रूप से गंजाम जिले के भंजनगर थाना क्षेत्र के सिद्धापुर गांव के रहने वाले थे।
सरकारी आवास में कैसे मिले पुलिस अधिकारी?
पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह बापूजी मल्लिक अपने सरकारी आवास में बेहोशी की हालत में मिले। इसके बाद उन्हें तुरंत गुनुपुर उपमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर प्रयतुष कुमार बिस्वाल ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 11 बजे पुट्टासिंग थाने के एक पुलिस अधिकारी को अस्पताल लाया गया था। जांच के दौरान उनकी मौत की पुष्टि हुई।
मौत की वजह का पता कैसे चलेगा?
फिलहाल बापूजी मल्लिक की मौत का सटीक कारण सामने नहीं आया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।
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सरकारी आवास में कैसे मिले पुलिस अधिकारी?
पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह बापूजी मल्लिक अपने सरकारी आवास में बेहोशी की हालत में मिले। इसके बाद उन्हें तुरंत गुनुपुर उपमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टर प्रयतुष कुमार बिस्वाल ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 11 बजे पुट्टासिंग थाने के एक पुलिस अधिकारी को अस्पताल लाया गया था। जांच के दौरान उनकी मौत की पुष्टि हुई।
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मौत की वजह का पता कैसे चलेगा?
फिलहाल बापूजी मल्लिक की मौत का सटीक कारण सामने नहीं आया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी।
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