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दलाई लामा को कहां आवंटित हुआ है बंगला?

सूत्रों के मुताबिक, दलाई लामा के कार्यालय गदेन फोडरंग ट्रस्ट को यह बंगला आवंटित किया गया है। यह आवंटन विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर किया गया है। सरकारी आवास का आवंटन आमतौर पर तीन साल के लिए किया जाता है। हालांकि, इसमें अवधि बढ़ाने का प्रावधान भी होता है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दलाई लामा इस बंगले का इस्तेमाल कब से शुरू करेंगे। विज्ञापन



क्या है गदेन फोडरंग ट्रस्ट का काम?

गदेन फोडरंग ट्रस्ट दलाई लामा के कार्यालय के रूप में काम करता है। ट्रस्ट की वेबसाइट के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य दलाई लामा की संस्था और उनके आध्यात्मिक कार्यों को संरक्षित करना और उनकी मानवीय सोच को आगे बढ़ाना है। ट्रस्ट उनके उन प्रमुख उद्देश्यों को भी समर्थन देता है, जिनमें मानव मूल्यों को बढ़ावा देना और अलग-अलग धर्मों के बीच सद्भाव कायम करना शामिल है। विज्ञापन विज्ञापन



ट्रस्ट किन उद्देश्यों पर काम करता है? मानव मूल्यों को बढ़ावा देना और समाज में करुणा, सहिष्णुता व आपसी सम्मान की भावना को मजबूत करना।

अलग-अलग धर्मों और आस्थाओं के बीच सद्भाव कायम करना, ताकि विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ बढ़ सके।

तिब्बती संस्कृति और पहचान को संरक्षित रखना तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करना।

प्राचीन भारतीय ज्ञान और उसकी परंपराओं के प्रति लोगों की समझ और रुचि को बढ़ावा देना। सूत्रों के मुताबिक, दलाई लामा के कार्यालय गदेन फोडरंग ट्रस्ट को यह बंगला आवंटित किया गया है। यह आवंटन विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर किया गया है। सरकारी आवास का आवंटन आमतौर पर तीन साल के लिए किया जाता है। हालांकि, इसमें अवधि बढ़ाने का प्रावधान भी होता है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दलाई लामा इस बंगले का इस्तेमाल कब से शुरू करेंगे।गदेन फोडरंग ट्रस्ट दलाई लामा के कार्यालय के रूप में काम करता है। ट्रस्ट की वेबसाइट के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य दलाई लामा की संस्था और उनके आध्यात्मिक कार्यों को संरक्षित करना और उनकी मानवीय सोच को आगे बढ़ाना है। ट्रस्ट उनके उन प्रमुख उद्देश्यों को भी समर्थन देता है, जिनमें मानव मूल्यों को बढ़ावा देना और अलग-अलग धर्मों के बीच सद्भाव कायम करना शामिल है।

तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को केंद्र सरकार ने दिल्ली के प्रतिष्ठित लुटियंस इलाके में एक सरकारी बंगला आवंटित किया है। मंगलवार को सामने आई जानकारी के मुताबिक, यह बंगला पंडित रविशंकर शुक्ला लेन पर स्थित है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि, सूत्रों ने बंगला आवंटित किए जाने की पुष्टि की है।