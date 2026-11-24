महाराष्ट्र में परीक्षाओं के दौरान नकल, पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए सरकार नया और सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि सरकार की कोशिश होगी कि दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह विधेयक पेश किया जाए और उसी सत्र में इसे पास भी कराया जाए। इसके लिए परीक्षा सुधारों पर गठित समिति की सिफारिशें मिल चुकी हैं। सरकार परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की फीस को लेकर भी नया नियम लागू करने पर विचार कर रही है।

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परीक्षा में नकल और दूसरी गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए पहले से ज्यादा सख्त कानून बनाया जाए।

उम्मीदवार परीक्षा के लिए पहले फीस जमा करें, ताकि परीक्षा को लेकर गंभीरता बनी रहे।

परीक्षा में शामिल होने के बाद उम्मीदवारों को उनकी फीस वापस कर दी जाए, ताकि उन पर आर्थिक बोझ न पड़े।

फडणवीस ने बताया कि राधिका के नेतृत्व में गठित समिति ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर एक और रिपोर्ट सौंपी है। इसमें परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए पहले से बने कानून को और सख्त करने की सिफारिश की गई है। समिति ने परीक्षा शुल्क को लेकर भी सुझाव दिए हैं।



कब पेश होगा परीक्षा में गड़बड़ी रोकने वाला कानून?

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि नया कानून सात से 18 दिसंबर तक नागपुर के विधान भवन में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाए। सरकार चाहती है कि विधेयक इसी सत्र में पारित भी हो जाए। फडणवीस के मुताबिक, समिति ने मौजूदा कानून को और प्रभावी बनाने के लिए सख्त प्रावधानों का सुझाव दिया है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाना और परीक्षा प्रक्रिया में उम्मीदवारों का भरोसा मजबूत करना है।

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परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई में तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कार्यबल बनाया था। इसका गठन नीट-यूजी 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर हुए विरोध के बाद किया गया था। इस कार्यबल को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की परीक्षाओं में तकनीक के इस्तेमाल, ढांचे में बदलाव और पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय सुझाने की जिम्मेदारी दी गई है। सोमवार को फडणवीस ने नीलेकणि से मुलाकात की थी। इस दौरान इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।इस कार्यबल में नीलेकणि और एस सोमनाथ के अलावा पूर्व खुफिया ब्यूरो निदेशक तपन डेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटि, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यबल के गठन के समय कहा था कि परीक्षा व्यवस्था भरोसेमंद और पारदर्शी होनी चाहिए तथा इसमें तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई गई हैं। संसद में भी सख्त कानूनी प्रावधान लाने की बात कही गई थी।फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार के सार्वजनिक जीवन से दूर होने की चर्चाओं को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि पवार आज भी सक्रिय हैं और अलग-अलग परियोजनाओं तथा कामों में रुचि लेते हैं। फडणवीस ने कहा कि सभी की इच्छा है कि पवार स्वस्थ रहें। उन्होंने भरोसा जताया कि पवार जीवनभर सक्रिय रहेंगे और उनके राजनीति से संन्यास लेने की चर्चा करना सही नहीं है।