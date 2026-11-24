नागपुर: दोस्तों के सामने पिस्टल से दिखा रहा था करतब, अचानक चल गई गोली; पुलिस को बताई गुमराह करने वाली कहानी
नागपुर में जन्मदिन की पार्टी के दौरान पिस्टल से करतब दिखा रहे एक शख्स की गोली 17 साल के अर्जुन के सिर में जा लगी। किशोर की हालत गंभीर है। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। आखिर गोली चलने के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बनाई? सबूत मिटाने में परिवार के लोग कैसे शामिल हुए? आइए, विस्तार से जानते हैं...पूरे मामले को
विस्तार
महाराष्ट्र के नागपुर में दोस्तों के सामने पिस्टल से करतब दिखाना एक शख्स को भारी पड़ गया। कथित तौर पर लापरवाही से चलाई गई गोली 17 साल के किशोर के सिर में जा लगी। किशोर की हालत गंभीर है और वह जिंदगी के लिए जूझ रहा है। घटना के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने और सबूत मिटाने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस ने जांच के बाद मुख्य आरोपी समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
कैसे दोस्तों के बीच चली गोली?
यह घटना मंगलवार दोपहर करीब दो बजे नागपुर के अध्यापक नगर इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक, कुछ लोग जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इनमें से कुछ ने शराब भी पी रखी थी। इसी दौरान 35 वर्षीय शैलेश गुल्हाने अपने घर से माउजर जैसी पिस्टल लेकर आया। उसने पहले हवा में गोली चलाई। इसके बाद जब उसने दोबारा गोली चलाने की कोशिश की तो पिस्टल में खराबी आ गई। फिर उसने पिस्टल 17 वर्षीय अर्जुन लाडोसे की ओर करके गोली चला दी। गोली अर्जुन के सिर के पिछले हिस्से में लगी।
घायल किशोर की हालत कैसी है और कौन-कौन गिरफ्तार हुआ?
घायल अर्जुन लवकुश नगर का रहने वाला है। गोली लगने के बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी शैलेश गुल्हाने समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। घटनास्थल पर मौजूद 14 साल के एक किशोर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपी घटना के समय वहां मौजूद थे और मामले की जांच में उनकी भूमिका सामने आई है।
पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या कहानी बनाई?
पुलिस के मुताबिक, गोली चलने के बाद शैलेश ने जांच को भटकाने की कोशिश की। उसने दावा किया कि मानेवाड़ा श्मशान घाट के पास स्कूटर सवार किसी अज्ञात व्यक्ति ने किशोर को गोली मारी है। हालांकि, अपराध शाखा को उसके बयान में कई गड़बड़ियां मिलीं। इसके बाद पुलिस ने घटनाक्रम की कड़ियां जोड़कर असल घटना का पता लगाया।
सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने क्या किया?
पुलिस के अनुसार, शैलेश और उसके भाई सुनील ने सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर निकालकर दूसरे आरोपी के घर में छिपा दिया। परिवार के सदस्यों ने भी घटनास्थल से खून के निशान साफ करने में मदद की। वहीं, गोली चलाने वाली पिस्टल शैलेश के घर के पीछे छिपाई गई थी। पुलिस ने तलाशी के दौरान पिस्टल और डीवीआर दोनों बरामद कर लिए। गिरफ्तार सभी छह आरोपियों को आगे की जांच के लिए हुड़केश्वर पुलिस के हवाले कर दिया गया है।