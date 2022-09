भारतीय वायु सेना: सूर्यकिरण विमानों की एरोबैटिक टीम ने पुरी में हैरतअंगेज करतब दिखाए, देखें वीडियो

भारतीय वायु सेना के सूर्यकिरण विमानों की एरोबैटिक टीम ने रविवार को ओडिशा के पुरी में हैरतअंगेज करतब दिखाए। इस दौरान वायु सेना के कई विमानों ने कई करतब दिखाए। सूर्यकिरण टीम ने राजभवन के समीप एयरशो किया। इससे पहले एरोबैटिक टीम ने शुक्रवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी हैरतअंगेज करतब दिखाए थे। यह एयर शो कुआखाई नदी तट पर बालीजात्रा मैदान पर हुआ था। विमानों ने अपनी उड़ानों के दौरान विभिन्न तरह की आकृतियां दिखाई थीं।

