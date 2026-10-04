सेंट्रल लाइब्रेरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान: सेंट्रल विस्टा में नहीं मिली जगह, जानिए क्या है विवाद?

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रिपोर्टों के मुताबिक, लाइब्रेरी को मौजूदा जगह से हटाकर कहीं और ले जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि, उसके लिए उपयुक्त जगह अभी तक तय नहीं हो पाई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) नई जगह तलाश रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में किताबों और रिकॉर्ड को सुरक्षित तरीके से रखने के लिए जगह का पर्याप्त होना सबसे बड़ी चुनौती है।सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी की उम्र करीब 135 साल है। इतने लंबे समय में यहां किताबों के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और संदर्भ सामग्री जमा हुई है। ऐसे में इसे सिर्फ एक सामान्य लाइब्रेरी की तरह दूसरी जगह ले जाना आसान काम नहीं माना जा रहा। किताबों को सुरक्षित रखना, उनका रिकॉर्ड बनाए रखना और पाठकों की पहुंच बरकरार रखना भी बड़ी जिम्मेदारी होगी।सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत दिल्ली के सरकारी भवनों और दफ्तरों के इलाके को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। इसी बदलाव के बीच CSL के भविष्य को लेकर सवाल उठे हैं। खास चिंता यह है कि इतनी पुरानी और महत्वपूर्ण लाइब्रेरी को नई योजना में उचित स्थान क्यों नहीं मिल पाया और अगर इसे हटाया जाता है तो इसकी नई व्यवस्था कैसी होगी।सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर यह साफ कर दिया है कि लाइब्रेरी के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सोमवार की सुनवाई में अदालत के सामने लाइब्रेरी की मौजूदा स्थिति, संभावित स्थानांतरण और इसके लिए की जा रही व्यवस्थाओं से जुड़े मुद्दे आ सकते हैं। लाखों किताबों से जुड़ा यह मामला अब अदालत की निगरानी में पहुंच गया है।CSL को लेकर असली चिंता सिर्फ इमारत की नहीं, बल्कि उस ज्ञान और विरासत की है जो इन लाखों किताबों में सुरक्षित है। नई जगह तलाशते समय यह देखना होगा कि लाइब्रेरी की ऐतिहासिक पहचान और उसकी उपयोगिता दोनों बनी रहें। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है, जहां इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी के भविष्य को लेकर तस्वीर कुछ और साफ हो सकती है।