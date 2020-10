महाराष्ट्र में बाढ़ से निपटने के लिए गडकरी ने 'राज्य जल ग्रिड' की स्थापना करने का दिया सुझाव

महाराष्ट्र में बाढ़ से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से राज्य में 'राज्य जल ग्रिड' की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से राज्य सरकार को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाढ़ के कारण हो रहे संसाधनों की बर्बादी से बचाने में मदद मिलेगी।

It would help state govt ensure availability of water in drought-prone areas & save resources to manage floods. In a 14 Oct letter to CM Udhav Thackeray, his cabinet colleagues & MP Sharad Pawar, Gadkari sought early decision on it, followed by actions thereon: Ministry statement https://t.co/apIa6XM01j