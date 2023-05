NITI Aayog Meeting: पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक शुरू; ममता, केजरीवाल समेत छह सीएम ने किया किनारा

देश के तेजी से विकास के लिए दिल्ली में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक हो रही। जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे। इस बैठक में 'विकसित भारत' पर चर्चा हो रही। हालांकि ये बैठक भी राजनीति की भेंट चढ़ गई, जहां 6 राज्यों के सीएम ने आने से इनकार कर दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के एमके स्टालिन इस बैठक में शामिल नहीं होंगे।

केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख कर कहा कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के हालिया अध्यादेश के कारण वह बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। आप नेता ने कहा कि अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लोगों में जबरदस्त विरोध है।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi chairs the 8th Governing Council meeting of Niti Aayog on the theme of 'Viksit Bharat @ 2047: Role of Team India' at the new Convention Centre in Pragati Maidan, Delhi. pic.twitter.com/6W0igz0WD8