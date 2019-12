पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दिया है।

Mumbai: Nirav Modi has been declared a fugitive economic offender under Fugitive Economic Offenders Act by the special Prevention of Money Laundering Act ( PMLA) court today in Punjab National Bank scam case. Order on confiscation of his properties will happen later pic.twitter.com/Uk621OICpx