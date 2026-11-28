मणिपुर में मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के बीच अब म्यांमार में सक्रिय सशस्त्र संगठनों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मणिपुर में कथित आतंकी गतिविधियों के पीछे बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए नई जांच शुरू की है। एजेंसी को आशंका है कि म्यांमार में सक्रिय कुछ जातीय सशस्त्र संगठन भारत के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक मुहैया करा रहे हैं। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है।

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एनआईए के मुताबिक, म्यांमार में सक्रिय कुछ जातीय सशस्त्र संगठन और भारत विरोधी तत्व मिलकर मणिपुर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि ये संगठन भारत में प्रतिबंधित आतंकी और उग्रवादी संगठनों के नेतृत्व और उनके सदस्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनमें पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (प्रीपाक) और पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक-प्रोग्रेसिव (प्रीपाक-प्रो) जैसे संगठन शामिल हैं। एजेंसी का उद्देश्य इन संगठनों के बीच कथित गठजोड़ और इसके पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाना है।एफआईआर के अनुसार, म्यांमार में सक्रिय संगठन गुप्त रास्तों से हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक और धन जुटाने के साथ उन्हें भारत में मौजूद उग्रवादी संगठनों तक पहुंचा रहे हैं। आरोप है कि इस पैसे और हथियारों का इस्तेमाल देश के भीतर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाना है। जांच एजेंसी को आशंका है कि इस साजिश के तहत आम नागरिकों की चुनिंदा तरीके से हत्या और सुरक्षा बलों पर हमले किए जा सकते हैं। इसके जरिए अलग-अलग जातीय समुदायों के बीच दुश्मनी और नफरत बढ़ाने, हिंसा भड़काने और लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है।एनआईए पहले से ही अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वान डाइक और यूक्रेन के छह नागरिकों की भूमिका की जांच कर रही है। आरोप है कि इन सात लोगों ने म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को प्रशिक्षण दिया था। एजेंसी ने इसी साल इन सभी को भारत से अवैध रूप से म्यांमार में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि, अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वान डाइक फिलहाल डिफॉल्ट जमानत पर बाहर है। अब नई जांच के जरिए एजेंसी म्यांमार के संगठनों और भारत में सक्रिय प्रतिबंधित उग्रवादी गुटों के बीच कथित संपर्कों की पड़ताल कर रही है।मणिपुर में मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय तनाव जारी है। इस संघर्ष में अब तक कम से कम 306 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 49 लोग अभी भी लापता हैं। एनआईए की नई जांच ऐसे समय शुरू हुई है, जब एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हिंसा के पीछे स्थानीय कारणों के अलावा सीमा पार सक्रिय संगठनों की भी कोई भूमिका है या नहीं। एफआईआर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कथित साजिश का जिक्र है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।