बम धमाका: पुलिस को केस डायरी सौंपने का आदेश, बंगाल से भाजपा सांसद अर्जुन सिंह को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा

{"_id":"6141f63406bed649df35e0c9","slug":"nia-court-asks-police-to-submit-case-diary-on-bomb-attack-outside-bjp-mp-s-residence-in-3-days","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092c\u092e \u0927\u092e\u093e\u0915\u093e: \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0915\u094b \u0915\u0947\u0938 \u0921\u093e\u092f\u0930\u0940 \u0938\u094c\u0902\u092a\u0928\u0947 \u0915\u093e \u0906\u0926\u0947\u0936, \u092c\u0902\u0917\u093e\u0932 \u0938\u0947 \u092d\u093e\u091c\u092a\u093e \u0938\u093e\u0902\u0938\u0926 \u0905\u0930\u094d\u091c\u0941\u0928 \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932\u0940 \u091c\u0947\u0921 \u0936\u094d\u0930\u0947\u0923\u0940 \u0915\u0940 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

सार प. बंगाल के बराकपुर से भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर दो बार बम धमाके हो चुके हैं, पहला 8 सितंबर को और दूसरा 14 सितंबर को। अब उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

विस्तार

एनआईए ने सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पार्थ सारथी सेन के सामने एफआईआर की कॉपी पेश की। एजेंसी के वकील श्यामल घोष ने कहा कि न्यायाधीश ने बराकपुर पुलिस को तीन दिन के भीतर केस डायरी सौंपने को कहा है। साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों को 21 सितंबर को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई में एनआईए को भी मौजूद रहने को कहा गया है।



बता दें कि बराकपुर से सांसद अर्जुन सिंह के घर के बाहर दो बार बम धमाके हो चुके हैं, पहला 8 सितंबर को और दूसरा 14 सितंबर को। अर्जुन सिंह ने इसके लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया था, वहीं टीएमसी का कहना था कि सांसद खुद बम धमाके करवा रहे हैं।



NIA court asks police to submit case diary on bomb attack outside BJP MP's residence in 3 days