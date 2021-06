नियुक्ति : सेवानिवृत जस्टिस अरुण मिश्रा बने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, कल संभालेंगे पदभार

सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मिश्रा कल यानी बुधवार को पदभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय नियुक्ति समिति ने सोमवार को इनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी थी।

Justice Arun Kumar Mishra (Retd) to take over as the Chairman of the National Human Rights Commission tomorrow. pic.twitter.com/oRw5TFfVwB