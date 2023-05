Manipur: सेना ने कहा- मणिपुर में अब काबू में हालात, ट्रेनों की आवाजाही पर रोक; जानें पूर्वोत्तर राज्य का हाल

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया कि त्रिपुरा सरकार ने मणिपुर में हाल की घटनाओं के संबंध में त्रिपुरा के निवासियों को 24x7 आधार पर सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

Government of Tripura has opened the following helpline numbers for providing support on 24x7 basis to the residents of Tripura with respect to disturbance in Manipur:



ERSS: 112

State Emergency Operation Centre : 1070/ 0381-2416045/ 2416241

Whatsapp number: 8787676210