नेपाल में आई बाढ़ से बनी स्थिति पर एनडीआरएफ की पैनी नजर, यूपी-बिहार में 20 टीमें तैनात
सेंट्रल वॉटर कमीशन (सीडब्ल्यूसी) की सलाह और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नेपाल-चीन सीमा के पास GLOF (ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़) जैसी गतिविधि के कारण, भारतीय सीमा से लगभग 160 किमी दूर नेपाल में फुरके खोला के पास त्रिशूली नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि की सूचना मिली है। बाढ़ का पानी गंडक नदी में नीचे की ओर बहने की संभावना है। गंडक नदी के किनारे भारत-नेपाल सीमा के पास बिहार और उत्तर प्रदेश के स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने और स्थिति पर कड़ी नज़र रखने की सलाह दी गई है।
नेपाल में अचानक आई बाढ़ की घटना के कारण गंडक नदी में संभावित बाढ़ को देखते हुए, एनडीआरएफ हाई अलर्ट पर है। बिहार के मुख्यमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया है, खासकर गंडक नदी के किनारे। स्थिति का आकलन करने के बाद, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में तैनाती के लिए एनडीआरएफ की 02 टीमें भेजी गई हैं। बिहार में कुल 09 टीमें तैनात हैं। बिहार राज्य सरकार स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है और ज़रूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें तैनात की जाएंगी।
उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है। कुशीनगर जिले में एनडीआरएफ की एक अतिरिक्त टीम तैनात की गई है, जिसके गंडक नदी के करीब होने के कारण प्रभावित होने की संभावना है। बाढ़ की चेतावनी और बचाव कार्यों (FWR) के लिए यूपी में कुल 11 टीमें तैनात हैं।
एनडीआरएफ बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और CWC के साथ मिलकर स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहा है। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तत्काल ज़रूरत के लिए अतिरिक्त टीमें स्टैंडबाय पर हैं।