नेपाल में आई बाढ़ से बनी स्थिति पर एनडीआरएफ की पैनी नजर, यूपी-बिहार में 20 टीमें तैनात

सेंट्रल वॉटर कमीशन (सीडब्ल्यूसी) की सलाह और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नेपाल-चीन सीमा के पास GLOF (ग्लेशियर झील के फटने से आने वाली बाढ़) जैसी गतिविधि के कारण, भारतीय सीमा से लगभग 160 किमी दूर नेपाल में फुरके खोला के पास त्रिशूली नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि की सूचना मिली है। बाढ़ का पानी गंडक नदी में नीचे की ओर बहने की संभावना है। गंडक नदी के किनारे भारत-नेपाल सीमा के पास बिहार और उत्तर प्रदेश के स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने और स्थिति पर कड़ी नज़र रखने की सलाह दी गई है।

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