एक्सप्लेनर: विज्ञापन पर विवाद नया नहीं, कृति से पहले आमिर-आलिया से कियारा तक आए निशाने पर, कब-क्यों हुआ बवाल?

करवा चौथ विज्ञापन पर विवाद

2021 में करवा चौथ पर आए एक विज्ञापन को लेकर भी विवाद हुआ। इस विज्ञापन में एक समलैंगिक जोड़े को साथ में अपना पहला करवा चौथ मनाते हुए दिखाया गया था। विज्ञापन में दो महिलाएं साथ में करवा चौथ का व्रत रखने की तैयारी करती हैं। अंत में दोनों पारंपरिक तरीके से छलनी के जरिए एक-दूसरे को देखती हैं।



मध्य प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विज्ञापन पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसे आपत्तिजनक बताया और विज्ञापन नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद कंपनी ने अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल से अभियान वापस ले लिया और बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि उसे लोगों की भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुंचने का अफसोस है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा था कि बढ़ती सार्वजनिक असहिष्णुता के कारण कंपनी को विज्ञापन हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मंगलसूत्र विज्ञापन पर विवाद

2021 में ‘रॉयल बंगाल मंगलसूत्र’ अभियान को लेकर भी विवाद हुआ। मंगलसूत्र भारत में शादी से जुड़ा एक प्रमुख प्रतीक है, लेकिन इस अभियान में इसे आधुनिक और फैशन-केंद्रित अंदाज में पेश किया गया। अभियान की एक तस्वीर में एक महिला मंगलसूत्र पहने हुए ब्लैक ब्रा में दिखाई दी। उसके साथ एक शर्टलेस पुरुष मॉडल था। तस्वीर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया।



आलोचकों ने आरोप लगाया कि विज्ञापन में मंगलसूत्र जैसे पारंपरिक वैवाहिक प्रतीक का यौनिक चित्रण किया गया है। कुछ लोगों ने इसे अश्लील और हिंदू भावनाओं का अपमान बताया। विवाद बढ़ने पर विज्ञापन वापस ले लिया गया। कंपनी ने कहा था कि अभियान का उद्देश्य समावेशिता और सशक्तिकरण पर बातचीत शुरू करना था। लेकिन कंपनी ने यह भी कहा कि वह इस बात से बेहद दुखी है कि विज्ञापन से समाज के एक वर्ग की भावनाएं आहत हुईं।

दिवाली विज्ञापन में 'दामोदर' नाम पर विवाद

2022 में एक चॉकलेट कंपनी के दिवाली विज्ञापन को लेकर भी विवाद हुआ। कंपनी ने दिवाली गिफ्ट पैक के जरिए एक ऐसी तकनीक पेश की थी, जिसके माध्यम से छोटे दुकानदार और दीया बेचने वाले अपने कारोबार को ऑनलाइन ला सकते थे।



विज्ञापन में एक डॉक्टर एक बुजुर्ग दीया विक्रेता के पास जाते हैं। वे उन्हें चॉकलेट का पैक देते हैं और बताते हैं कि पैकेट पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके वे अपना कारोबार ऑनलाइन ला सकते हैं। विज्ञापन के अंत में डॉक्टर उस बुजुर्ग विक्रेता को ‘दामोदर’ नाम से संबोधित करते हैं। यहीं से विवाद शुरू हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने ‘दामोदर’ नाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता दामोदरदास मोदी के नाम से जोड़कर देखा। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह दावा किया कि विज्ञापन प्रधानमंत्री के परिवार की पृष्ठभूमि पर निशाना साध रहा है।