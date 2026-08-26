यूपी में योगी सरकार ने किया मुफ्त स्कूटी देने का एलान, साथ में की 2 बड़ी घोषणाएं

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Yogi government in UP announces free scooty scheme, along with two other major announcements.
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यूपी में योगी सरकार ने किया मुफ्त स्कूटी देने का एलान, साथ में की 2 बड़ी घोषणाएं
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम Published by: Adarsh Jha Updated Wed, 26 Aug 2026 06:41 PM IST
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बेटियों और बुजुर्ग महिलाओं के लिए दो बड़े ऐलान किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना का शुभारंभ किया। इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देने का बड़ा ऐलान किया।
सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की हर योजना के केंद्र में बेटियां और महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों की सुरक्षा, सम्मान, शिक्षा और उनके भविष्य को लेकर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा को लेकर डर का माहौल था। उन्होंने दावा किया कि उस समय कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब थी और अराजकता का बोलबाला था।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बेटियों की सुरक्षा किस्मत पर निर्भर नहीं है, बल्कि सिस्टम और तकनीक पर आधारित है। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को जेल या जहन्नुम में कोई एक जगह मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं में बेटियों को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश की 50 हजार छात्राओं को स्कूटी देने का फैसला किया गया है। इस घोषणा को छात्राओं की शिक्षा और आवागमन को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
इसके साथ ही योगी सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना भी शुरू कर दी है। ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना के तहत वरिष्ठ महिला यात्रियों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।
सरकार के मुताबिक, इस योजना से रोजाना करीब 88 हजार 438 महिला यात्रियों को लाभ मिलने का अनुमान है। पात्र महिलाओं की पहचान और मुफ्त यात्रा को आसान बनाने के लिए परिवहन निगम की ओर से विशेष स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। इन स्मार्ट कार्ड के जरिए पात्रता की पहचान की जाएगी और महिलाओं को यात्रा के दौरान सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के नाम और इसके उद्देश्य को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि माता अहिल्याबाई साहस, स्वाभिमान और लोकसेवा की प्रतीक थीं। इसलिए वरिष्ठ महिलाओं को सम्मान और सुविधा देने वाली इस योजना का नाम ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ रखा गया है।
रक्षाबंधन को देखते हुए सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष सुविधा का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, 27, 28 और 29 अगस्त को महिलाएं अपने एक सहयात्री के साथ मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगी। इसके बाद 60 वर्ष से अधिक उम्र की हर महिला को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी।
यानी योगी सरकार के इन दो फैसलों का फोकस दो अलग-अलग पीढ़ियों की महिलाओं पर है। एक तरफ छात्राओं के लिए स्कूटी देने का ऐलान किया गया है, जिससे उनकी पढ़ाई और आने-जाने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की सुविधा देकर उन्हें आर्थिक राहत देने की कोशिश की गई है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता देना है। ऐसे में 50 हजार छात्राओं को स्कूटी और वरिष्ठ महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा को महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार का बड़ा कदम बताया जा रहा है।
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