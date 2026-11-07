'दोनों दल फैसले लेने के लिए स्वतंत्र': राकांपा विलय की खबरों पर बोले फडणवीस; पवार परिवार में पक रही नई खिचड़ी?

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कोल्हापुर की मशहूर गोकुल डेयरी के चुनावों को लेकर भी राज्य का सियासी माहौल काफी गरमा गया है। हाल ही में हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल ने कुल 25 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया, जिससे सरकार को बोर्ड में पांच नए निदेशक नियुक्त करने का अधिकार मिल सकता है। सरकार के इस कदम के बाद विपक्षी दलों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे जनादेश का अपमान बताया।विपक्ष के तमाम आरोपों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का गोकुल डेयरी पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने समझाया कि यह एक जिला स्तर की संस्था है जिसका असर सिर्फ कुछ तालुकों तक सीमित है। ऐसे में सरकार के पास एक स्थानीय डेयरी को नियंत्रित करने का कोई कारण नहीं है। फडणवीस ने दोनों पक्षों को आपस में बैठकर विवाद सुलझाने की सलाह दी और कहा कि कोई कानूनी संकट आने पर ही सरकार को अपना काम करना पड़ता है।महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों धड़ों के बीच संभावित विलय को लेकर चर्चाएं काफी जोरों पर हैं, जिसकी शुरुआत वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल के हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल में शरद पवार से मुलाकात करने और 10 नवंबर के बाद बैठक की संभावना जताने वाले एक वायरल वीडियो से हुई। इसके बाद, राकांपा नेता सुनील तटकरे के इस बड़े दावे ने इन अटकलों को और हवा दे दी कि यदि दिवंगत अजित पवार आज जीवित होते, तो दोनों गुटों का यह बहुप्रतीक्षित विलय फरवरी महीने में ही हो चुका होता। हालांकि, इन चर्चाओं के बीच यह भी याद दिलाना जरूरी है कि अतीत में भी राजनीतिक परिस्थितियों के चलते दोनों पक्षों के बीच सुलह और साथ आने की अटकलें समय-समय पर तैरती रही हैं, लेकिन इस बार परिवार के भीतर बढ़ती नजदीकियों और नेताओं के बयानों ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नए समीकरण की सुगबुगाहट को फिर से तेज कर दिया है।