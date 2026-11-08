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महाराष्ट्र के ठाणे में हादसा: इमारत में छत का स्लैब गिरा, बुजुर्ग दंपति समेत नौ लोगों को सुरक्षित बचाया गया

Sun, 08 Nov 2026 03:47 PM IST
नितिन गौतम पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई Published by: नितिन गौतम Updated Sun, 08 Nov 2026 03:47 PM IST
सार

महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार की सुबह एक हादसा हो गया। दरअसल एक हाउसिंग सोसायटी के मकान की छत गिर गई, जिससे निचले तल पर रहने वाले परिवार के कई लोग मलबे में फंस गए। गनीमत रही कि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। 

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maharashtra accident Nine rescued after ceiling slab collapses in Thane building
Accident Demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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महाराष्ट्र के ठाणे शहर में रविवार को 24 साल पुरानी एक रिहायशी इमारत में छत का स्लैब गिरने से अफरा-तफरी मच गई। हादसे में फंसे बुजुर्ग दंपति समेत सभी नौ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ठाणे नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि हादसा सुबह करीब नौ बजे वर्तक नगर इलाके की चार मंजिला गणराज सोसायटी में हुआ। 
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अधिकारियों ने क्या बताया?
अधिकारियों ने बताया कि दूसरी मंजिल के एक फ्लैट की छत का स्लैब टूटकर नीचे वाले फ्लैट में गिर गया, जिससे वहां मौजूद लोग अंदर फंस गए। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ, ठाणे आपदा प्रतिक्रिया बल और स्थानीय पुलिस ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। तड़वी के मुताबिक, फ्लैट में फंसे सभी नौ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
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