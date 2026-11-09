महाराष्ट्र: मुंबई में छोटी दिवाली पर मंदिर में तोड़फोड़, गार्ड को धमकी देकर की आरती; बैनर फाड़े, दो गिरफ्तार

मुंबई के एक मंदिर में लोगों के एक समूह द्वारा कथित तौर पर सुरक्षा गार्ड को धमकाकर जबरन घुसने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि आरोपियों ने मंदिर परिसर में आरती की, वहां लगे एक बोर्ड को खराब कर दिया और एक धार्मिक बैनर फाड़ दिया। यह घटना शनिवार शाम आरे इलाके के राम मंदिर में हुई। मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपियों पर अशांति फैलाने की कोशिश समेत कई आरोप लगाए गए हैं।

विज्ञापन