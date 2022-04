हनुमान चालीसा विवाद: थाने में चाय-कॉफी पीते नजर आए राणा दंपती, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने शेयर किया सीसीटीवी फुटेज

नवनीत राणा द्वारा लगाए गए दुर्व्यहार के आरोपों के बीच मुंबई पुलिस ने पलटवार किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडेय ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी का है। इसमें नवनीत राणा और रवि राणा थाने में चाय पीते नजर आ रहे हैं। दोनों बहुत ही सहज तरीके से थाने में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं।

