ओडिशा: नवीन पटनायक ने विधायक प्रशांत कुमार जगदेव को पार्टी से निलंबित किया, भाजपा नेता के साथ मारपीट का आरोप

बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने बुधवार को चिलिका विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रशांत कुमार जगदेव को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया।

Biju Janata Dal (BJD) President Naveen Patnaik on Wednesday suspended Prashanta Kumar Jagdev, MLA from Chilika Assembly Constituency from the party with immediate effect. pic.twitter.com/BBhbxnnMLT