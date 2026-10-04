राज्यसभा चुनाव: भाजपा ने उत्तराखंड में दिनेश आर्य और बंगाल में रुक्मिणी मल्लिक को बनाया उम्मीदवार

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राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 12 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। भाजपा ने पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक और उत्तराखंड से दिनेश आर्य को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने दोनों नामों पर मुहर लगा दी है। अब सबकी नजरें उत्तर प्रदेश की 10 सीटों समेत तीनों राज्यों के राजनीतिक समीकरणों पर टिकी हैं। आखिर भाजपा के उम्मीदवारों का चयन क्या संकेत दे रहा है और राज्यसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? देखिए ये रिपोर्ट।



राज्यसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके साथ ही सियासी जोड़तोड़ की संभावनाएं भी तेज होने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड की एक-एक सीट के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक को मैदान में उतारा गया है, जबकि उत्तराखंड से दिनेश आर्य पर पार्टी ने भरोसा जताया है। दोनों उम्मीदवारों के नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी मिली है। उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही इन दोनों राज्यों में चुनावी मुकाबले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।



दरअसल, राज्यसभा की कुल 12 सीटों के लिए 16 अक्तूबर को मतदान होना है। इन सीटों में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है, जहां 10 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड की एक सीट और पश्चिम बंगाल की एक सीट भी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मौजूदा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इन दोनों राज्यों में होने वाले चुनाव का महत्व काफी बढ़ जाता है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाला मुकाबला राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है।



पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। इस सीट के लिए भाजपा ने रुक्मिणी मल्लिक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच लंबे समय से सियासी मुकाबला जारी है। ऐसे में राज्यसभा उपचुनाव को भी दोनों दलों की राजनीतिक ताकत और रणनीति के नजरिए से देखा जा रहा है। भाजपा के उम्मीदवार के ऐलान के बाद अब इस सीट पर चुनावी समीकरणों को लेकर चर्चा तेज होना तय है। हालांकि, अंतिम नतीजा विधानसभा में दलों की संख्या और मतदान के दौरान बनने वाले समीकरणों पर निर्भर करेगा।



वहीं, उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट के लिए भाजपा ने दिनेश आर्य को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के इस फैसले को राज्य में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा की मौजूदा स्थिति राज्यसभा चुनाव के नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। भाजपा के उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगने के बाद अब चुनावी तैयारियों और राजनीतिक रणनीति पर सबकी निगाहें रहेंगी। इस चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के साथ-साथ विधायकों का समर्थन भी निर्णायक साबित हो सकता है।



अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होना है। इन सीटों के लिए होने वाला चुनाव भाजपा के साथ-साथ विपक्षी दलों के लिए भी बेहद अहम है। विधानसभा में विधायकों की संख्या के आधार पर ही राज्यसभा के उम्मीदवारों की जीत का गणित तैयार होगा। ऐसे में भाजपा और समाजवादी पार्टी समेत दूसरे दलों की रणनीति पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। उम्मीदवारों के चयन से लेकर विधायकों के समर्थन तक, हर कदम चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों का मुकाबला इस पूरे चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।



राज्यसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया भले ही आम चुनाव से अलग होती है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी बड़े होते हैं। राज्यसभा में किसी दल की ताकत उसके विधायी एजेंडे और संसद में रणनीति को प्रभावित करती है। यही कारण है कि राजनीतिक दल इन चुनावों को गंभीरता से लेते हैं। भाजपा की ओर से दो उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद अब बाकी सीटों पर उम्मीदवारों और दूसरे दलों की रणनीति को लेकर भी उत्सुकता बढ़ गई है।



फिलहाल, 16 अक्तूबर को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर भी अहम रहने वाली है। अब देखना होगा कि चुनावी गणित किसके पक्ष में बैठता है और राज्यसभा में किस दल की ताकत कितनी बढ़ती है।

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