न्यूज डायरी: डीजीसीए के उपनिदेशक रिश्वत मामले में गिरफ्तार; ओवैसी बोले- वोट कटवाने की ताक में भाजपा कार्यकर्ता

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वत मामले में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के उप-निदेशक सुशील कुमार गर्ग को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि गिरफ्तारी चेन्नई में की गई। गर्ग को निजी कंपनी एकवी एयर ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सचिन केशव भाने से 2.5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। रिश्वत देने के आरोप में सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, सचिन की कंपनी के विमानों के लिए उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने के बदले गर्ग ने रिश्वत की मांग की थी। सीबीआई ने गर्ग और सचिन के साथ ही कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आरोपी डीजीसीए अधिकारी को पूछताछ के लिए दिल्ली लाने के लिए सीबीआई अदालत से ट्रांजिट रिमांड मांगेगी।

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वोट कटवाने की कोशिश में भाजपा कार्यकर्ता, जंतर-मंतर से भी बड़ा आंदोलन करेंगे: ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर के दौरान भाजपा कार्यकर्ता फॉर्म 7 जमा करके वोटर लिस्ट से मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद से लोकसभा सांसद ओवैसी ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा।