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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, विधायकों के बीच हुई धक्का-मुक्की
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:28 PM IST
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जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सात दिन का ऑटम सेशन आज शुरू हुआ। वहीं आज यानी 21 सिंतबर को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने नारेबाजी की और अचानक ही इस दौरान आपस में धक्का-मुक्की भी हुई। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में NHM कर्मचारियों के मुद्दे पर भाजपा विधायकों के विरोध के कारण हंगामा और धक्का-मुक्की हुई। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सदन में अपनी बात रखते रहे।
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