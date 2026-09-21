{"_id":"6ab0d58766853360d40499ff","slug":"uproar-in-jammu-and-kashmir-assembly-scuffle-breaks-out-among-mlas-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा, विधायकों के बीच हुई धक्का-मुक्की","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सात दिन का ऑटम सेशन आज शुरू हुआ। वहीं आज यानी 21 सिंतबर को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने नारेबाजी की और अचानक ही इस दौरान आपस में धक्का-मुक्की भी हुई। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में NHM कर्मचारियों के मुद्दे पर भाजपा विधायकों के विरोध के कारण हंगामा और धक्का-मुक्की हुई। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सदन में अपनी बात रखते रहे।



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