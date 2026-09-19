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न्यूज डेस्क: झारखंड की 69 वर्षीय पूर्व मंत्री विमला प्रधान का निधन; राजस्थान के निकाय चुनाव परिणाम जारी

Sat, 19 Sep 2026 04:03 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 19 Sep 2026 04:03 AM IST
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National Updates 19th Sept Telangana Bihar Rajasthan Jharkhand north east west south news politics crime news
आज की बड़ी खबरें। - फोटो : अमर उजाला

झारखंड की पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विमला प्रधान का शनिवार को यहां के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 69 वर्ष की थीं। उन्हें लिवर संबंधी जटिलताओं के कारण गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, उनका निधन शुक्रवार रात करीब 9 बजे हुआ। प्रधान ने 2009 और 2014 में सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने पर्यटन मंत्री का पद भी संभाला था। झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने उनके निधन को पार्टी और झारखंड के लिए अपूरणीय क्षति बताया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उनके निधन को पार्टी के लिए बड़ी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि प्रधान ने सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहकर समाज और राज्य की सेवा की। उन्हें संगठन के प्रति निष्ठा व समर्पण के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

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कांग्रेस-भाजपा को राजस्थान में कितनी सियासी सफलता
राजस्थान में 32 शहरी निकायों के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बताया कि इनमें कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो-दो पद जीते, जबकि भाजपा के उम्मीदवार 28 शहरी निकायों में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। राज्य के 309 शहरी निकायों में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी है। 305 शहरी निकायों, जिनमें सात नगर निगम शामिल हैं, में महापौर, अध्यक्ष और सभापति पदों के लिए 21 सितंबर को मतदान होगा। इसके बाद 22 सितंबर को उपमहापौर, उपाध्यक्ष और उपसभापति पदों के चुनाव होंगे। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों सहित सुकेत नगरपालिका में संबंधित पदों के चुनाव 25 सितंबर को होंगे।

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