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स्मार्टफोन 5 हजार तक होंगे सस्ते! आ गई बड़ी खबर, कंपनियों ने सरकार को भेजी चिट्ठी

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Tue, 15 Sep 2026 01:46 PM IST







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भारत में मोबाइल फोन की बढ़ती कीमतों ने कंपनियों के साथ-साथ ग्राहकों की चिंता भी बढ़ा दी है। ICEA ने सरकार से मोबाइल फोन पर लगने वाले GST को 18% से घटाकर 5% करने की मांग की है। ... और पढ़ें

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