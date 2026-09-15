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Govinda and Sunita Ahuja's Ganpati Celebration: Did not celebrate the festival together! | Bollywood | Ganesh
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Govinda-Sunita Ahuja का Ganpati Celebration,एक साथ नहीं मनाया गणपति उत्सव!|Bollywood|Ganesh Chaturthi
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:28 PM IST
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गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर फिल्मी सितारों ने भी बप्पा का स्वागत किया है। गोविंदा-सुनीता आहूजा के घर भी गणेशोत्सव मनाया जाता है। इस बार भी सुनीता आहूजा ने घर में बप्पा को विराजमान किया है। मगर, भगवान की प्रतिमा वे अकेले ही लेकर आईं। इस दौरान वे हंसते-मुस्कुराते हुए जमकर डांस करती हुई आईं। मगर, देखने वालों ने एक ही सवाल किया कि गोविंदा साथ क्यों नहीं हैं?
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