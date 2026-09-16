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यूपी चुनाव से पहले किसानों को बड़ी सौगात, योगी सरकार ने अग्निवीरों के लिए भी किया ये एलान

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 16 Sep 2026 07:44 PM IST







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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने किसानों और पूर्व अग्निवीरों को लेकर बड़े फैसले किए हैं।

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