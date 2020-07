राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती पर लगाई रोक

{"_id":"5f04f4d084b2c46bd305231a","slug":"national-commission-for-backward-classes-prohibits-recruitment-of-69-thousand-teachers-in-uttarpradesh","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0930\u093e\u0937\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940\u092f\u00a0\u092a\u093f\u091b\u0921\u093c\u093e \u0935\u0930\u094d\u0917 \u0906\u092f\u094b\u0917 \u0928\u0947 69 \u0939\u091c\u093e\u0930 \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u0915\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u092d\u0930\u094d\u0924\u0940 \u092a\u0930 \u0932\u0917\u093e\u0908 \u0930\u094b\u0915","category":{"title":"India News","title_hn":"\u0926\u0947\u0936","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Updated Wed, 08 Jul 2020 03:48 AM IST

सार यूपी सरकार के अधिकारियों के पेश न होने से आयोग नाराज

आयोग की जांच पूरी होने तक किसी भी कार्यवाही से रोका

69 हजार शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण नीति में अनियमितता की शिकायतों पर सुनवाई कर रहे आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति ने बेहद तल्ख भाषा में पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि इस मामले में अब तक आयोग के मुताबिक न तो कार्रवाई की गई और न रिपोर्ट भेजी गई।

इससे जाहिर होता है कि आयोग के प्रति आपके मन में कोई सम्मान नहीं है। यह पेशेवर लापरवाही और आयोग के प्रति अनुचित व्यवहार कदाचार के समान है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया है कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया निरंतर जारी है।



बार-बार लिखे पत्र का नहीं दिया जवाब

आयोग ने इस बारे में मिली शिकायतों पर यूपी सरकार को तीन जून को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब देने को कहा था। तय समय में जवाब न मिलने पर 15 जून को रिमाइंडर देते हुए जवाब देने के लिए तीन दिन का और समय दिया गया।



