Andhra Pradesh: पूर्व CM नायडू के बचाव में बेटे के बाद आईं उनकी पत्नी, समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठीं

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगुदेशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां उनके बेटे नारा लोकेश लगातार कानूनी लड़ाई लड़कर बचाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं, अब उनकी पत्नी भी मैदान में आ गई हैं।

अपने पति और पार्टी प्रमुख नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ नारा भुवनेश्वरी पार्टी समर्थकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं।

#WATCH | Rajamahendravaram, Andhra Pradesh: TDP National General Secretary Nara Lokesh's mother Nara Bhuvaneshwari along with party supporters sit on a hunger strike against the arrest of TDP Chief and former Chief Minister Nara Chandrababu Naidu.



(Source: TDP) (Source: TDP) pic.twitter.com/ozGeqqYtnA — ANI (@ANI) October 2, 2023 यह है मामला आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगुदेशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपये के कौशल विकास घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। राज्य के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें नौ सितंबर को सुबह करीब छह बजे ज्ञानपुरम में बस में सोते वक्त गिरफ्तार किया था। सीआईडी का दावा है कि नायडू के ही नेतृत्व में मुखौटा कंपनियों के जरिये सरकारी धन को निजी संस्थाओं में हस्तांतरित करने की साजिश रची गई।



नायडू ने शुक्रवार को नंदयाल जिले के बनगनपल्ली में जनसभा की थी। इसके बाद बस में आराम कर रहे थे। शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे सीआईडी उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने वाहन को घेर लिया। इससे सीआईडी को गिरफ्तार करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हाल ही में अनंतपुर जिले के रायदुर्गम में एक सभा में नायडू ने कहा था कि जल्द ही उन पर हमला हो सकता है या फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। सीआईडी की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के पुलिस उपाधीक्षक एम धनंजयुडु ने बताया कि गिरफ्तारी गैर जमानती धाराओं में की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2018 में इस घोटाले की शिकायत की थी। मौजूदा सरकार की जांच से पहले जीएसटी इंटेलिजेंस विंग और आयकर विभाग भी घोटाले की जांच कर रहे थे।

सच्चाई की होगी जीत : नायडू

चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा था, '45 वर्षों से मैंने निस्वार्थ भाव से तेलुगु लोगों की सेवा की है। मैं उनके हितों की रक्षा के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। कोई ताकत मुझे तेलुगू लोगों, मेरे आंध्र प्रदेश और मेरी मातृभूमि की रक्षा करने से नहीं रोक सकती। अंतत: सच्चाई और धर्म की जीत होगी।'



