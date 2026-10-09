मुंबई: दया नायक को रिटायरमेंट पर नाना पाटेकर ने दी थी खास सलाह, कहा था- अब पैसों के लिए नौकरी मत करना

भारतीय सिनेमा और मुंबई पुलिस के इतिहास में कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं, जहां पर्दे के किरदार और असल जिंदगी के नायक एक-दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों के बीच का फर्क ही मिट जाता है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर और मुंबई पुलिस के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। फिल्म 'अब तक छप्पन' में नाना पाटेकर ने दया नायक की जिंदगी से प्रेरित मुख्य किरदार निभाया था। इस फिल्म ने नाना के अभिनय को एक अलग पहचान दी थी। अब नाना पाटेकर के निधन के बाद दया नायक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर उनके साथ जुड़ी एक बेहद भावुक याद साझा की है।

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उन्होंने नाना का वह वीडियो संदेश भी पोस्ट किया है, जो अभिनेता ने पिछले साल दया नायक के पुलिस सेवा से रिटायर होने पर उनके लिए खास तौर पर रिकॉर्ड किया था। इस संदेश में नाना ने न सिर्फ अपने पुराने दोस्त के संघर्ष और कामयाबी को याद किया था, बल्कि उन्हें आगे की जिंदगी के लिए एक ऐसी सलाह भी दी थी, जो दोनों के बीच के गहरे रिश्ते को बयां करती है। नाना ने दया से कहा था कि अब इतने बड़े पद से रिटायर होने के बाद सिर्फ पैसे कमाने के लिए किसी कंपनी में नौकरी करने की जरूरत नहीं है।इस वीडियो संदेश में नाना पाटेकर ने दया नायक के साथ अपने करीब तीन दशक पुराने रिश्ते को याद किया था। उन्होंने कहा था कि वे दोनों एक-दूसरे को लगभग 30 से 32 साल से जानते हैं। फिल्म 'अब तक छप्पन' बनने से करीब आठ-दस साल पहले ही उनकी पहचान हो गई थी। नाना ने दया के शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा था कि एक समय वह भी था, जब दया एक होटल में नौकरी करने वाला छोटा-सा बच्चा था। वहां से आगे बढ़ते हुए उसने पुलिस सेवा में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। नाना के लिए दया की यह कामयाबी सिर्फ एक व्यक्ति के आगे बढ़ने की कहानी नहीं थी, बल्कि संघर्ष से निकलकर अपनी पहचान बनाने की मिसाल भी थी।नाना ने इस वीडियो में दया के स्वभाव की एक खास बात का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि दया के भीतर आज भी एक मासूम बच्चा मौजूद है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। दया जिस सहजता और बचपने के साथ अपनी जिंदगी के किस्से सुनाया करते थे, उनमें से कई बातें फिल्म 'अब तक छप्पन' का हिस्सा बनीं। नाना ने माना था कि फिल्म के कई दृश्य वैसे ही फिल्माए गए थे, जैसे दया ने उन्हें अपनी जिंदगी के अनुभवों के बारे में बताया था। नाना ने इसके लिए दया का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि उनके अभिनय करियर को नई ऊंचाई देने में दया का भी बड़ा योगदान रहा है। दया की जिंदगी के अनुभवों ने फिल्म के किरदार को असलियत के करीब लाने में मदद की थी।नाना पाटेकर ने अपने और दया नायक के संघर्षपूर्ण अतीत का जिक्र करते हुए यह भी कहा था कि दोनों की जिंदगी को देखने का नजरिया काफी हद तक एक जैसा है। उन्होंने दया को ऐसा दोस्त बताया था, जो किसी की मदद के लिए आधी रात को भी बिना किसी झिझक के पहुंच जाता है। नाना के मुताबिक, दोनों के बीच इस अपनापन और भरोसे की एक बड़ी वजह यह थी कि वे जमीन से जुड़े लोग हैं। दोनों ने जिंदगी में साधारण माहौल से निकलकर अपनी पहचान बनाई थी और रोजमर्रा के संघर्षों को करीब से देखा था। शायद इसी वजह से दोनों के विचार और भावनाएं एक-दूसरे से इतनी मिलती थीं।दया नायक ने नाना पाटेकर के इस वीडियो को साझा करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नाना को सिर्फ एक बड़े अभिनेता के रूप में नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह याद किया। अपनी पोस्ट में दया ने बचपन के उन दिनों का जिक्र किया, जब वह एक छोटे लड़के के रूप में रेस्टोरेंट में काम किया करते थे। उसी दौरान उन्होंने नाना पाटेकर की फिल्म 'अंकुश' देखी थी। फिल्म में नाना का अभिनय उन्हें इतना पसंद आया था कि उनके मन में उस अभिनेता से मिलने की इच्छा पैदा हो गई थी, जिसे वह पर्दे पर देखकर प्रभावित हुए थे। उस समय दया ने शायद यह कल्पना भी नहीं की होगी कि आगे चलकर उनकी मुलाकात नाना से होगी और दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता बन जाएगा।दया नायक ने बताया कि वक्त के साथ उनकी यह इच्छा भी पूरी हुई। फिल्म 'अब तक छप्पन' की शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात होने लगी और कम से कम हफ्ते में एक बार उनका मिलना हो जाता था। जिस अभिनेता को दया कभी एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करते हुए पर्दे पर देखा करते थे, वही आगे चलकर उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया।