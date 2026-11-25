प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी जोनल कार्यालय-I ने 21 नवंबर को 'धन शोधन निवारण अधिनियम' (पीएमएलए), 2002 की धारा 44(1)(b) और धारा 45 के तहत, असम के गुवाहाटी स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में एक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। यह शिकायत असम सरकार के लोक निर्माण (सड़क) विभाग (पीडब्लूआरडी) के सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता मो. चामेद अली और उनकी पत्नी परबीन सुल्ताना के खिलाफ है। इन पर पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित और धारा 4 के तहत दंडनीय 'मनी लॉन्ड्रिंग' (धन शोधन) का अपराध करने का आरोप है।

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ईडी ने यह जांच, असम के गुवाहाटी स्थित 'मुख्यमंत्री विशेष सतर्कता सेल' के सतर्कता पुलिस स्टेशन में मो. चामेद अली के खिलाफ दर्ज केस के आधार पर शुरू की थी। यह केस 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988' की धारा 13(1)(b) और 13(2) के तहत दर्ज किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ठेकेदारों के बिलों का भुगतान जारी करने के बदले उनसे पैसे लिए और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए, अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। जांच पूरी होने के बाद, सीएमएसवीसी ने 06.03.2024 को असम के गुवाहाटी स्थित विशेष न्यायाधीश के समक्ष चार्जशीट संख्या 04/2024 दाखिल की।मो. चामेद अली 1990 में असम सरकार के लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने उलुकुंची, सिलचर, करीमगंज, बदरपुर, पत्थरकांडी और राताबारी के सड़क प्रभागों में काम किया और 28.02.2021 को कार्यकारी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए। जांच से पता चला है कि 01.01.2000 से 28.02.2021 की अवधि के दौरान, उनकी और उनके परिवार की ज्ञात स्रोतों से आय लगभग 2.01 करोड़ रुपये थी, जबकि उन्होंने लगभग 5.09 करोड़ रुपये खर्च किए और निवेश किए।इसमें एक इमारत का निर्माण, जमीन और एक फ्लैट की खरीद, तथा अन्य निवेश शामिल हैं। इस तरह, उनकी ज्ञात आय के मुकाबले लगभग 3.08 करोड़ रुपये (यानी ज्ञात आय का 152.96%) की ऐसी संपत्ति सामने आई, जिसका कोई वैध स्रोत नहीं था। पीएमएलए की धारा 2(1)(u) के तहत, इसे 'अपराध से प्राप्त आय' माना जाता है। चामेद अली ने उन ठेकेदारों से पैसे लिए, जिनके साथ उनका आधिकारिक काम-काज था। उन्होंने इन पैसों को अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों के जरिए घुमाया। बिना हिसाब-किताब वाले नकद पैसे अपने, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के बैंक खातों में भी जमा किए।उन्होंने इन पैसों का इस्तेमाल गुवाहाटी के लालमती रोड पर तीन मंजिला इमारत बनाने, अपनी पत्नी के नाम पर जमीन और एक फ्लैट खरीदने, तथा एलआईसी पॉलिसियों और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किया।अली ने गुवाहाटी के जूरीपार, हेंगराबारी में एक रिश्तेदार के नाम पर भी जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, लेकिन इस पर उनका अपना नियंत्रण था और इससे मिलने वाला किराया भी वे खुद रखते थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी, उन्होंने गुवाहाटी में अपने, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के नाम पर तीन फ्लैट खरीदे। आगे की जांच से पता चला है कि परबीन सुल्ताना ने 'अपराध से प्राप्त आय' को ठिकाने लगाने (मनी लॉन्ड्रिंग) में अपने पति की सक्रिय रूप से मदद की। उनके बैंक खातों में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों से बड़ी रकम आई, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने नाम पर जमीन खरीदने के लिए किया। उन्होंने बिना किसी वैध स्रोत के अपने खातों में नकद पैसे भी जमा किए।उन्होंने ठेकेदारों से मिली रकम को "उपहार" बताया, लेकिन वे अपने इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सकीं। अपराध से प्राप्त कमाई से खरीदी गई ज़्यादातर संपत्तियाँ उसके नाम पर पंजीकृत हैं। इससे पहले, ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत, 04.02.2026 के 'प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर' (अस्थायी कुर्की आदेश) के जरिए लगभग 3.06 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। कुर्क की गई संपत्तियों में गुवाहाटी में स्थित पांच अचल संपत्तियां (एक तीन मंजिला इमारत, एक फ्लैट और जमीन के तीन प्लॉट) तथा नौ एलआईसी पॉलिसियां शामिल हैं। इस कुर्की की पुष्टि अब नई दिल्ली स्थित 'एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी' (पीएमएलए) द्वारा कर दी गई है। मामले में आगे की जांच जारी है।