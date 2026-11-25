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मोकामा विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदावां में उनकी बेटी शिवांगी सिंह की शादी से जुड़ी मेहंदी की रस्म धूमधाम से पूरी की गई। मेहंदी कार्यक्रम के दौरान परिवार के सदस्यों और मेहमानों की मौजूदगी में उत्सव का माहौल रहा। शिवांगी के हाथों पर सुंदर मेहंदी लगाई गई। इस दौरान उनकी बड़ी बहन राजनंदिनी, मां और पूर्व विधायक नीलम देवी तथा भाई अंकित और अभिषेक भी रस्मों में शामिल नजर आए। परिवार के अन्य सदस्य भी इस शाही शादी के समारोह में शामिल हुए।

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