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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोटों के जरिए नहीं, बल्कि हिंसा और अराजकता के रास्ते सत्ता में बदलाव चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अराजकता से सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र को निशाना बनाने के लिए विदेशियों को आमंत्रित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हर जगह खारिज की जा रही है, जिसे राहुल गांधी पचा नहीं पा रहे हैं।राजनाथ सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सभी रणनीतियां विफल हो गई हैं, तो वे कह रहे हैं कि मोदी ऐसे नहीं जाएंगे और अब यहां सत्ता परिवर्तन होना चाहिए।राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अराजकता, अशांति और रक्तपात फैलाकर सरकार बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि कई पड़ोसी देशों में इस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन क्या कांग्रेस वैसी ही अराजकता फैलाकर यहां सरकार बनाना चाहती है? राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि सड़कों पर हंगामा करने से कमजोर हो जाए। उन्होंने कहा कि देश में सत्ता केवल और केवल वोटों से बदलती है, अराजकता से नहीं।रक्षा मंत्री ने कहा कि सत्ता और कुर्सी की जिद में कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार की गलतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहली भूल (1975): इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल (इमरजेंसी) लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा जाना। दूसरी भूल (1984): कांग्रेस के संरक्षण में सिख भाइयों और बहनों का खुलेआम नरसंहार। तीसरी भूल: आज संविधान, संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश।राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल उठा रही है, जबकि उनके समय में भी ईवीएम मौजूद थीं। उन्होंने चुनौती दी कि चुनाव किसी भी तरीके से करा लिए जाएं, भारत में सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा की ही बनेगी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस के शासन में भी भाजपा ने जीत हासिल की थी और जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कांग्रेस के शासनकाल में ही हुई थी।