'राजनीति सत्ता नहीं, राष्ट्र निर्माण का जरिया': कलबुर्गी रैली में बरसे राजनाथ सिंह; राहुल गांधी को ऐसे घेरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कलबुर्गी। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 25 Nov 2026 05:54 PM IST
सार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कलबुर्गी की भाजपा रैली में कहा कि राजनीति राष्ट्र निर्माण के लिए है, सत्ता पाने के लिए नहीं। उन्होंने संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया और कांग्रेस व राहुल गांधी पर हिंसा, अराजकता तथा लोकतंत्र के खिलाफ विदेशी मदद लेने के आरोप लगाए।
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विस्तार
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कलबुर्गी में भाजपा की रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष और खासकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता मिटाओ' रैली में कहा कि वे कलबुर्गी संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर आए हैं।
कांग्रेस पर अराजकता और सत्ता परिवर्तन के आरोप
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोटों के जरिए नहीं, बल्कि हिंसा और अराजकता के रास्ते सत्ता में बदलाव चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अराजकता से सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र को निशाना बनाने के लिए विदेशियों को आमंत्रित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हर जगह खारिज की जा रही है, जिसे राहुल गांधी पचा नहीं पा रहे हैं।
राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह का तंज
राजनाथ सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सभी रणनीतियां विफल हो गई हैं, तो वे कह रहे हैं कि मोदी ऐसे नहीं जाएंगे और अब यहां सत्ता परिवर्तन होना चाहिए।
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राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अराजकता, अशांति और रक्तपात फैलाकर सरकार बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि कई पड़ोसी देशों में इस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन क्या कांग्रेस वैसी ही अराजकता फैलाकर यहां सरकार बनाना चाहती है? राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि सड़कों पर हंगामा करने से कमजोर हो जाए। उन्होंने कहा कि देश में सत्ता केवल और केवल वोटों से बदलती है, अराजकता से नहीं।
'लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश में कांग्रेस'
रक्षा मंत्री ने कहा कि सत्ता और कुर्सी की जिद में कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार की गलतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहली भूल (1975): इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल (इमरजेंसी) लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा जाना। दूसरी भूल (1984): कांग्रेस के संरक्षण में सिख भाइयों और बहनों का खुलेआम नरसंहार। तीसरी भूल: आज संविधान, संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश।
ईवीएम और चुनाव आयोग पर भी बोले राजनाथ
राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल उठा रही है, जबकि उनके समय में भी ईवीएम मौजूद थीं। उन्होंने चुनौती दी कि चुनाव किसी भी तरीके से करा लिए जाएं, भारत में सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा की ही बनेगी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस के शासन में भी भाजपा ने जीत हासिल की थी और जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कांग्रेस के शासनकाल में ही हुई थी।
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कांग्रेस पर अराजकता और सत्ता परिवर्तन के आरोप
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोटों के जरिए नहीं, बल्कि हिंसा और अराजकता के रास्ते सत्ता में बदलाव चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अराजकता से सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र को निशाना बनाने के लिए विदेशियों को आमंत्रित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हर जगह खारिज की जा रही है, जिसे राहुल गांधी पचा नहीं पा रहे हैं।
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राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह का तंज
राजनाथ सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सभी रणनीतियां विफल हो गई हैं, तो वे कह रहे हैं कि मोदी ऐसे नहीं जाएंगे और अब यहां सत्ता परिवर्तन होना चाहिए।
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राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अराजकता, अशांति और रक्तपात फैलाकर सरकार बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि कई पड़ोसी देशों में इस तरह सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन क्या कांग्रेस वैसी ही अराजकता फैलाकर यहां सरकार बनाना चाहती है? राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि सड़कों पर हंगामा करने से कमजोर हो जाए। उन्होंने कहा कि देश में सत्ता केवल और केवल वोटों से बदलती है, अराजकता से नहीं।
'लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश में कांग्रेस'
रक्षा मंत्री ने कहा कि सत्ता और कुर्सी की जिद में कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार की गलतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहली भूल (1975): इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल (इमरजेंसी) लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा जाना। दूसरी भूल (1984): कांग्रेस के संरक्षण में सिख भाइयों और बहनों का खुलेआम नरसंहार। तीसरी भूल: आज संविधान, संवैधानिक मूल्यों और संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश।
ईवीएम और चुनाव आयोग पर भी बोले राजनाथ
राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर सवाल उठा रही है, जबकि उनके समय में भी ईवीएम मौजूद थीं। उन्होंने चुनौती दी कि चुनाव किसी भी तरीके से करा लिए जाएं, भारत में सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए और भाजपा की ही बनेगी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस के शासन में भी भाजपा ने जीत हासिल की थी और जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कांग्रेस के शासनकाल में ही हुई थी।