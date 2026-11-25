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बैठक में शामिल एक सूत्र ने एएनआई को बताया कि मेटा के अधिकारियों ने कंपनी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वह सभी राजनीतिक दलों और उनकी ओर से पोस्ट की जाने वाली सामग्री के प्रति तटस्थ रहती है। अधिकारियों ने मेटा के कार्यालयों के बाहर कर्मचारियों को निशाना बनाए जाने और विरोध-प्रदर्शन को लेकर भी चिंता जताई। मेटा की पब्लिक पॉलिसी टीम ने कांग्रेस सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ युवा कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे।20 नवंबर से युवा कांग्रेस के सदस्य हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम में मेटा से जुड़े कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए संबंधित स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई थी। युवा कांग्रेस ने निलंबित इंस्टाग्राम अकाउंट बहाल करने और प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए मेटा को सात दिन का अल्टीमेटम दिया है।मेटा के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि आईटी नियमों के तहत कुछ प्रतिबंधित श्रेणियों में आने वाली सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना, अपलोड करना, साझा करना या प्रसारित करना प्रतिबंधित है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध कृत्रिम रूप से तैयार की गई जानकारी पर भी समान रूप से लागू होता है। इसमें ऐसी सामग्री शामिल है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग या अन्य कम्प्यूटेशनल टूल की मदद से बनाया गया हो या उसमें बड़े स्तर पर बदलाव किया गया हो। इसमें डीपफेक और एआई से तैयार किए गए टेक्स्ट, तस्वीरें, ऑडियो और वीडियो भी शामिल हैं।कंपनी ने कहा कि वह ऐसी सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म से दूर रखने के लिए उचित और जरूरी प्रयास करती है। इसके लिए कई उपाय अपनाए जाते हैं-मेटा अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करने वाली संभावित सामग्री की पहचान और समीक्षा के लिए स्वचालित टूल का इस्तेमाल करती है। आईटी नियमों के तहत कानूनी आवश्यकताओं के आधार पर भारत में कुछ प्रकार की सामग्री तक पहुंच भी स्वचालित रूप से प्रतिबंधित की जाती है।प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रिपोर्टिंग टूल के जरिए यूजर्स नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री की शिकायत कर सकते हैं।मेटा भारत में अधिकृत सरकारी एजेंसियों और अदालतों की ओर से जारी वैध कानूनी आदेशों की समीक्षा करती है और उन पर कार्रवाई करती है। ऐसे आदेशों का विवरण कंपनी की 'कंटेंट रिस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन लोकल लॉज रिपोर्ट' में दिया जाता है।रिपोर्ट की गई और स्वचालित रूप से पहचानी गई सामग्री की कम्युनिटी स्टैंडर्ड और लागू भारतीय कानूनों के आधार पर समीक्षा की जाती है।मेटा के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि यदि कोई सामग्री भारतीय कानूनों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो कंपनी संबंधित पोस्ट, तस्वीरों, वीडियो या अन्य सामग्री तक पहुंच को स्थानीय स्तर पर प्रतिबंधित कर सकती है। ऐसा आईटी नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री या किसी वैध कानूनी आदेश के दायरे में आने वाली सामग्री के मामले में किया जा सकता है। ऐसी कार्रवाई होने पर संबंधित यूजर्स को इसकी सूचना दी जाती है।कंपनी ने यह भी कहा कि इन्हीं आधारों पर किसी अकाउंट तक पहुंच को अस्थायी या स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। इस तरह की कार्रवाई किए जाने पर अकाउंट धारकों को भी सूचित किया जाता है।