‘अभी नतीजे मत तलाशिए, नतीजे बाद में दिखेंगे': नई शिक्षा नीति पर बोले जोशी; सीईसी विवाद पर कही ये बड़ी बात

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वहीं, सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन पर जोशी ने निष्पक्ष चुनाव, जवाबदेह सरकार और पारदर्शी व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया।मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन पर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा होनी चाहिए। उन्होंने अब्राहम लिंकन के इसी विचार का हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा, जब चुनाव निष्पक्ष हों, सरकारें जवाबदेह हों, नौकरशाही पारदर्शी हो और विपक्ष भी जिम्मेदार तरीके से अपनी भूमिका निभाए।मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि विपक्ष के पास एक स्पष्ट वैकल्पिक कार्यक्रम भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था संविधान के दायरे में चलनी चाहिए। अगर संविधान का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट को उस मामले को देखना चाहिए।मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष का विरोध पिछले कुछ दिनों में तेज हुआ है। विपक्षी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में गड़बड़ियां हुई हैं। इसी को लेकर विपक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है।इसी मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया। आठ अक्तूबर को भी विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी रहा और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई गई।