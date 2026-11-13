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देश के तीन राज्यों में सड़क हादसों से हड़कंप: ओडिशा में श्रद्धालुओं की बस भिड़ी, पंजाब-तेलंगाना में छह की मौत

Fri, 13 Nov 2026 08:22 AM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, नई दिल्ली।
एएनआई, नई दिल्ली। Published by: प्रशांत तिवारी Updated Fri, 13 Nov 2026 08:22 AM IST
सार

देश के तीन राज्यों ओडिशा, पंजाब और तेलंगाना में अलग-अलग सड़क हादसों में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि पंजाब और तेलंगाना में कुल छह लोगों की मौत हो गई। ओडिशा के जाजपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस खड़े ट्रक से टकरा गई। वहीं, पंजाब के संगरूर में बस खाई में गिरने से तीन लोगों की जान चली गई। 

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Major road accident Jajpur Odisha Bus carrying pilgrims collides stationary truck several passengers injured
घटनाग्रस्त बस - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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ओडिशा के जाजपुर जिले में शुक्रवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल से करीब 55 तीर्थयात्रियों को लेकर पुरी जा रही एक बस बदाचना पुलिस थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कई यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घायलों को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।

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पंजाब के संगरूर में खाई में गिरी बस
पंजाब के संगरूर जिले में एक अन्य सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 24 से 25 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को घटना की जानकारी दी। हादसा उस समय हुआ, जब यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के पास खाई में गिर गई। दुर्घटना में दो महिलाओं और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई।
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तय रूट पर जा रही थी बस
सब-इंस्पेक्टर मेहर सिंह ने बताया कि बस संगरूर से धुरी होते हुए चंडीगढ़ के अपने नियमित रूट पर जा रही थी। बुधवार को बस अपने निर्धारित समय से कुछ देर से चल रही थी। जब वह एक ओवरब्रिज के पास पहुंची, तो अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

24-25 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया
सब-इंस्पेक्टर मेहर सिंह के मुताबिक, हादसे में तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। वहीं, करीब 24 से 25 अन्य यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

तेलंगाना में ऑटो-रिक्शा और ट्रक की टक्कर
इससे पहले रविवार तड़के तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के हिमायत सागर इलाके में आउटर रिंग रोड पर भी बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां एक ऑटो-रिक्शा और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना के समय ऑटो-रिक्शा में कुल 17 लोग सवार थे।

हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टक्कर के बाद ऑटो-रिक्शा में सवार यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, हादसा रात करीब 12:45 बजे हिमायत सागर के पास हुआ। दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि बाकी यात्री घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आएगी।


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तीन राज्यों में सड़क हादसों ने बढ़ाई चिंता
ओडिशा, पंजाब और तेलंगाना में हुई इन तीन अलग-अलग दुर्घटनाओं ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इन हादसों में कई यात्री घायल हुए हैं, जबकि पंजाब और तेलंगाना में छह लोगों की जान चली गई। ओडिशा में घायलों की संख्या और उनकी स्थिति को लेकर अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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