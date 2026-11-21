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इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद युवती की शिकायत के आधार पर घाटकोपर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में शामिल 8 नाबालिगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 189(2), 189(4), 118(1), 352 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि इन सभी नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) के सामने पेश किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।इस मामले पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि हमला करने वाले 10 लड़के मुस्लिम थे। सोमैया ने आरोप लगाया कि उन लड़कों ने कपल को डंडों से पीटा और उनके कपड़ों को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने यह भी दावा किया कि लड़कों ने कपल को अपने इलाके में आने पर धमकाया। किरीट सोमैया ने इस घटना को मुंबई को एक 'मुस्लिम शहर' में बदलने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि मुंबई में इस्लामिक आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा और नाबालिग आरोपियों के माता-पिता के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।दूसरी तरफ, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष अमित साटाम ने इस घटना के बाद शहर के पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और मुंबई पुलिस से सभी गार्डनों की सुरक्षा की समीक्षा करने की अपील की है। साटम ने कहा कि वीडियो देखने के बाद लगता है कि कई पार्कों में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं हैं। उन्होंने नगर निगम से सभी गार्डनों में जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।