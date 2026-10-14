गन्ने की कीमत पर घमासान: किसानों के आंदोलन से मुंबई-बंगलूरू हाईवे ठप: पुलिस ने गूगल मैप से क्या मदद मांगी?

महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर किसानों के आंदोलन के चलते मुंबई-बंगलूरू नेशनल हाईवे-48 पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया है। कोल्हापुर से बेलगावी और बंगलूरू की ओर जाने वाले वाहन जाम में फंस रहे हैं। हालात को देखते हुए पुलिस ने लोगों से इस रास्ते पर सफर करने से बचने की अपील की है। साथ ही, प्रभावित सड़क को बंद दिखाने और यात्रियों को दूसरे रास्तों की जानकारी देने के लिए गूगल मैप से भी संपर्क किया गया है।

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