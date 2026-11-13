मुंबई: बॉलीवुड के एक बड़े निर्देशक से ₹5 करोड़ की उगाही, विदेश में बैठे सरगना को दिए रुपये; नहीं की शिकायत

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लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने पिछले दो - तीन साल में बॉलीवुड में कई लोगों को टारगेट करते हुए गोलियां चलवाई । इनमें सलमान खान, रोहित शेट्टी और टाइगर श्रॉफ के नाम शामिल हैं। इस दौरान बॉलीवुड के काफी लोगों को उगाही के कॉल भी आए। इसी डर में पुलिस से जुड़े एक भरोसेमंद सूत्र ने हमें बताया कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने विदेश में बैठे एक सरगना को उगाही में पांच करोड़ रुपए हवाला से भेजे हैं।