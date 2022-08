IndependenceDay: अंबानी परिवार ने ऐसे मनाया अमृत महोत्सव, वीडियो में दिखी पोते पृथ्वी की शरारत

पूरा देश आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लाल किले से लेकर देश के कोने-कोने में तिरंगा फहरा रहा है। युवा, बच्चे और बूढ़े सभी आजादी के जश्न में मगन हैं। क्या गरीब और क्या अमीर सभी इस खास दिन अपने-अपने तरीके से मना रहे हैं। इस बीच देश के सबसे अमीर परिवारों में शुमार अंबानी परिवार को भी एक वीडियो सामने आया है।

#WATCH | Reliance Industries chairman Mukesh Ambani along with his wife Nita Ambani and grandson Prithvi Ambani celebrates Independence Day pic.twitter.com/QNC8LmtoHL