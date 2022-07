Manipur Landslide: मणिपुर भूस्खलन में अब तक 10 जवानों समेत 20 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

मणिपुर के नोनी जिले में एक रेलवे निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन के मलबे से बचाव दल ने शुक्रवार को 12 और शव निकाले। इसके साथ ही आपदा में मृतकों की संख्या 20 हो गई है, जिनमें टेरिटोरियल आर्मी के 10 जवान शामिल हैं। गुरुवार सुबह करीब दो बजे यहां प्राकृतिक आपदा आई। अधिकारियों के मुताबिक 43 लोग अभी भी लापता हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच-पांच लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की।

Search operations by Indian Army, Assam Rifles, Territorial Army, SDRF & NDRF continued at the incident site at Tupul, Manipur today. Mortal remains of eight more Territorial Army personnel and four more civilians were recovered during the search today. : Indian Army pic.twitter.com/CbtZjXhg3N