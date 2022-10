Morbi Bridge Collapse: PM मोदी ने किया मुआवजे का एलान, गृह मंत्री शाह बोले- NDRF घटनास्थल पहुंच रही

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में जान गंवाने वालों में प्रत्येक के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों के लिए 50 हजार रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। दूसरी ओर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच रही हैं।

#WATCH | Several people feared to be injured after a cable bridge collapsed in the Machchhu river in Gujarat's Morbi area today. Further details awaited. pic.twitter.com/hHZnnHm47L